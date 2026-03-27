Режиссер Олег Шухер госпитализирован из здания ВГИКа в тяжелом состоянии
Режиссера и декана режиссерского факультета ВГИКа Олега Шухера экстренно госпитализировали из здания института. Он находится в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщил ТАСС источник из окружения Шухера, ему стало плохо во дворе ВГИКа. «Он вышел во двор, ему стало плохо, и его госпитализировали», – сказал собеседник агентства.
Во институте «РИА Новости» уточнили, что режиссер доставлен в городскую клиническую больницу № 20. По их данным, ему провели прямой массаж сердца, сейчас он находится в реанимации.
Шухер родился 31 марта 1954 г. Он работал над фильмами «Везучая», «Старые молодые люди», «Сюжеты двадцатого века», писал сценарии и сотрудничал с различными телеканалами. Известно, что Шухер учился у известного режиссера Марлена Хуциева.