Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

Режиссер Олег Шухер госпитализирован из здания ВГИКа в тяжелом состоянии

Ведомости

Режиссера и декана режиссерского факультета ВГИКа Олега Шухера экстренно госпитализировали из здания института. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил ТАСС источник из окружения Шухера, ему стало плохо во дворе ВГИКа. «Он вышел во двор, ему стало плохо, и его госпитализировали», – сказал собеседник агентства.

Во институте «РИА Новости» уточнили, что режиссер доставлен в городскую клиническую больницу № 20. По их данным, ему провели прямой массаж сердца, сейчас он находится в реанимации.

Шухер родился 31 марта 1954 г. Он работал над фильмами «Везучая», «Старые молодые люди», «Сюжеты двадцатого века», писал сценарии и сотрудничал с различными телеканалами. Известно, что Шухер учился у известного режиссера Марлена Хуциева.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её