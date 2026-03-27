Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан
Американский актер Джеймс Толкан, известный по ролям в культовых фильмах «Лучший стрелок» и «Назад в будущее», скончался в возрасте 94 лет, пишет Variety. О смерти актера сообщили представители его семьи, а также сценарист и продюсер Боб Гейл.
Актер ушел из жизни 26 марта в городе Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк.
Карьера Толкана охватила более пяти десятилетий. Широкую известность ему принесла роль директора Стрикленда в культовой трилогии «Назад в будущее» Роберта Земекиса: он появился в первой части 1985 г., ее сиквеле 1989-го, а в 1990 г. вернулся к роли деда своего персонажа в третьем фильме. Еще одна яркая работа актера – образ командира Тома Джардиана по прозвищу Стингер в боевике Тони Скотта «Лучший стрелок» (1986), где его партнерами по съемочной площадке стали Том Круз и Вэл Килмер.
За свою долгую карьеру Толкан снялся в десятках фильмов и телесериалов, среди которых «Военные игры», «Ужас Амитивилля», «Вооружен и опасен», а также сериалы «Притворщик», «Ранний выпуск» и «Чудесные годы».
Джеймс Толкан родился в 1931 г. в Мичигане. После службы в военно-морских силах США он изучал актерское мастерство в знаменитой студии Actors Studio у Стеллы Адлер и Ли Страсберга.
У актера осталась супруга Пармели, с которой он прожил более 50 лет. В некрологе на сайте «Назад в будущее» близкие просят поклонников вместо цветов делать пожертвования в приюты для животных.