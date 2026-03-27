Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Ведомости

Американский актер Джеймс Толкан, известный по ролям в культовых фильмах «Лучший стрелок» и «Назад в будущее», скончался в возрасте 94 лет, пишет Variety. О смерти актера сообщили представители его семьи, а также сценарист и продюсер Боб Гейл.

Актер ушел из жизни 26 марта в городе Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк.

Карьера Толкана охватила более пяти десятилетий. Широкую известность ему принесла роль директора Стрикленда в культовой трилогии «Назад в будущее» Роберта Земекиса: он появился в первой части 1985 г., ее сиквеле 1989-го, а в 1990 г. вернулся к роли деда своего персонажа в третьем фильме. Еще одна яркая работа актера – образ командира Тома Джардиана по прозвищу Стингер в боевике Тони Скотта «Лучший стрелок» (1986), где его партнерами по съемочной площадке стали Том Круз и Вэл Килмер.

За свою долгую карьеру Толкан снялся в десятках фильмов и телесериалов, среди которых «Военные игры», «Ужас Амитивилля», «Вооружен и опасен», а также сериалы «Притворщик», «Ранний выпуск» и «Чудесные годы».

Джеймс Толкан родился в 1931 г. в Мичигане. После службы в военно-морских силах США он изучал актерское мастерство в знаменитой студии Actors Studio у Стеллы Адлер и Ли Страсберга.

У актера осталась супруга Пармели, с которой он прожил более 50 лет. В некрологе на сайте «Назад в будущее» близкие просят поклонников вместо цветов делать пожертвования в приюты для животных.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте