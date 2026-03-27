Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Карьера Толкана охватила более пяти десятилетий. Широкую известность ему принесла роль директора Стрикленда в культовой трилогии «Назад в будущее» Роберта Земекиса: он появился в первой части 1985 г., ее сиквеле 1989-го, а в 1990 г. вернулся к роли деда своего персонажа в третьем фильме. Еще одна яркая работа актера – образ командира Тома Джардиана по прозвищу Стингер в боевике Тони Скотта «Лучший стрелок» (1986), где его партнерами по съемочной площадке стали Том Круз и Вэл Килмер.