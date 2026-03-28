Пассажиры Air Serbia два дня не могут добраться до Петербурга

Собеседник агентства также сообщил про инцидент, который произошел при попытке вылета из финского аэропорта в Белград. По его словам, самолет начал разгоняться и произошел хлопок и толчок. После этого лайнер стал крениться на левую сторону и совершил резкий разворот на 180 градусов. В салоне пахло топливом и гарью от покрышек. Воздушное судно отбуксировали с взлетной полосы на стоянку, а пассажиров эвакуировали автобусами. В результате произошедшего никто не пострадал. Людей разместили в терминале аэропорта Хельсинки.