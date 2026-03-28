Общество

Пассажиры Air Serbia два дня не могут добраться до Петербурга

Ведомости

Самолет авиакомпании Air Serbia, который должен был перевезти пассажиров из Белграда в Санкт-Петербург, потерпел две неудачные попытки долететь до пункта назначения. Об этом пишет ТАСС.

26 марта самолет вылетел из Белграда в Санкт-Петербург в 22:55, однако не завершил полет и вернулся в столицу Сербии. Повторный рейс на следующий день также следовал из Белграда в Санкт-Петербург, но не смог приземлиться в аэропорту «Пулково». Лайнер был перенаправлен и совершил посадку в Хельсинки.

Один из пассажиров рассказал агентству, что первый рейс был развернут еще на подлете к России. В авиакомпании заявили, что аэропорт прилета закрыт. При подлете к «Пулково» во время второго полета воздушную гавань вновь закрыли из-за атаки беспилотников. Пилот объявил, что принял решение лететь в Хельсинки, поскольку осталось мало топлива.

Собеседник агентства также сообщил про инцидент, который произошел при попытке вылета из финского аэропорта в Белград. По его словам, самолет начал разгоняться и произошел хлопок и толчок. После этого лайнер стал крениться на левую сторону и совершил резкий разворот на 180 градусов. В салоне пахло топливом и гарью от покрышек. Воздушное судно отбуксировали с взлетной полосы на стоянку, а пассажиров эвакуировали автобусами. В результате произошедшего никто не пострадал. Людей разместили в терминале аэропорта Хельсинки.

28 марта Сургутская транспортная прокуратура объявила о проведении надзорных мероприятий на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов из-за возврата самолета авиакомпании Utair, летевшего из Екатеринбурга в Самару, в аэропорт вылета «Кольцово». Решение о возврате было принято по техническим причинам. Посадка в воздушной гавани прошла штатно. Проводится оценка готовности лайнера к эксплуатации и безопасности полета.

