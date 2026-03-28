«Единая Россия» развернула оперштаб для помощи пострадавшим при ЧС в Дагестане
«Единая Россия» развернула оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации (ЧС) жителям Дагестана. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
В частности, организованы подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие необходимые работы. Партия мониторит ситуацию совместно с правительством Дагестана и органами исполнительной власти. По обращениям жителей принимаются необходимые меры для восстановления жизнедеятельности города и оказания помощи потерпевшим.
По поручению секретаря регионального отделения, главы Дагестана Сергея Меликова в пострадавших муниципалитетах развернуты оперштабы, координирующие работу по восстановлению инфраструктуры. Особое внимание уделяется направлениям электроснабжения, водоснабжения и дорожного хозяйства.
28 марта ГУ МЧС по Дагестану объявило, что в республике без электроснабжения остались 132 населенных пункта в восьми муниципальных районах. По предварительной информации, причиной стали замыкания на линиях электропередачи. Технологические нарушения произошли после обильных дождей и сильного ветра с порывами до 24 м/с. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
На фоне ухудшения погоды в Махачкале ввели режим функционирования ЧС в городе. Экстренные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, ведется ликвидация последствий. Ситуация находится на контроле Меликова. Он не исключил, что из-за последствий непогоды в регионе могут ввести режим ЧС муниципального уровня.