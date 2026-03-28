«Единая Россия» развернула оперштаб для помощи пострадавшим при ЧС в Дагестане

28 марта ГУ МЧС по Дагестану объявило, что в республике без электроснабжения остались 132 населенных пункта в восьми муниципальных районах. По предварительной информации, причиной стали замыкания на линиях электропередачи. Технологические нарушения произошли после обильных дождей и сильного ветра с порывами до 24 м/с. Ведутся аварийно-восстановительные работы.