Маньяк Гаськов заявил, что совершил более сотни убийств
Маньяк Алексей Гаськов признался, что совершил более сотни убийств. Об этом он заявил в интервью «Вестям».
«Я с 1995 г. начиная, навскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, навскидку, это 100 с лишним», – сказал Гаськов, уточнив, что раскаивается в содеянном.
Гаськова задержали в декабре 2002 г., но тогда его причастность к убийствам и изнасилованиям, происходившим в Бердске, подтвердить не удалось. Повторно он был задержан через четыре года: его заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки. Суд приговорил Гаськова к 10,5 года колонии. В 2016 г. его освободили.
Гаськов был близким другом серийного убийцы Михаила Юдина, на счету которого как минимум пять жертв. Юдин приговорен к пожизненному заключению и отбывает наказание в колонии «Полярная сова».