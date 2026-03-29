В Ростове-на-Дону прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви

Ведомости

В Ростове-на-Дону провели митинг в поддержку Армянской апостольской церкви и католикоса всех армян Гарегина II. Об этом сообщили на платформе Armspyurk.

На митинге собралось более 500 человек, он прошел во дворе церкви Сурб Хач. 

В феврале этого года против Гарегина II возбудили уголовное дело. Адвокат Ара Зограбян сообщал, что выезд святейшего патриарха из Армении находился под запретом, что было попыткой срыва епископского собора в Австрии. Адвокат посчитал такие действия исторически позорным шагом со стороны руководства Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2025 г. заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и что он якобы захватил власть в Армянской апостольской церкви (ААЦ). 

