В Ростове-на-Дону прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви
В Ростове-на-Дону провели митинг в поддержку Армянской апостольской церкви и католикоса всех армян Гарегина II. Об этом сообщили на платформе Armspyurk.
На митинге собралось более 500 человек, он прошел во дворе церкви Сурб Хач.
В феврале этого года против Гарегина II возбудили уголовное дело. Адвокат Ара Зограбян сообщал, что выезд святейшего патриарха из Армении находился под запретом, что было попыткой срыва епископского собора в Австрии. Адвокат посчитал такие действия исторически позорным шагом со стороны руководства Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2025 г. заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и что он якобы захватил власть в Армянской апостольской церкви (ААЦ).