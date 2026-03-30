Bloomberg раскрыл происхождение преодолевших Ормузский пролив танкеров

По информации агентства, трафик через пролив резко сократился. В среднем в обоих направлениях проходило около шести судов в сутки против примерно 135 до начала конфликта на Ближнем Востоке. Ситуацию осложняют перебои в работе систем отслеживания судов из-за радиоэлектронной борьбы, а также отключение транспондеров экипажами.