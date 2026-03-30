Bloomberg раскрыл происхождение преодолевших Ормузский пролив танкеров
До 80% танкеров, проходивших Ормузский пролив в марте, принадлежали Ирану или дружественным ему странам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых сервисов.
По информации агентства, трафик через пролив резко сократился. В среднем в обоих направлениях проходило около шести судов в сутки против примерно 135 до начала конфликта на Ближнем Востоке. Ситуацию осложняют перебои в работе систем отслеживания судов из-за радиоэлектронной борьбы, а также отключение транспондеров экипажами.
«Цифры показывают, что за данное время 80% небольшого количества танкеров, прошедших залив, были иранскими или принадлежали странам, с которыми у Ирана теплые отношения», – говорится в публикации.
Издание отмечает, что большинство судов проходит по согласованным с Тегераном маршрутам, держась ближе к иранскому побережью. В ряде случаев перед транзитом ведутся переговоры о безопасном проходе.
На этом фоне Иран готовит закон о введении платы за проход через свои территориальные воды. Предполагается, что суда должны будут заранее предоставлять подробную информацию и оплачивать транзит.
25 марта сообщалось, что Тегеран разрешил проход через пролив судам из дружественных стран, включая Россию, Индию и Китай, при сохранении ограничений для других государств.
30 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен не допустить введения Ираном платы за транзит через Ормузский пролив. По его словам, у президента США Дональда Трампа есть несколько вариантов действий, однако детали не раскрываются.