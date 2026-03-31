Загорелось предприятие «Нижнекамскнефтехим»
Пожар вспыхнул на территории «Нижнекамскнефтехима», ведется локализация очага возгорания. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
На месте работают службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации ЧП, перемещены на безопасное расстояние.
Специалисты аккредитованных лабораторий мониторят качество атмосферного воздуха. Беляев подчеркнул, что угрозы жителям и экологической обстановке нет.
«Нижнекамскнефтехим» (ключевое предприятие Волжского кластера СИБУРа) является одним из крупнейших производителей синтетических каучуков. Это один из ключевых центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в России.