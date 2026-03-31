Шумаков: паводки на Северном Кавказе не закончатся до начала лета
Паводки на Северном Кавказе будут продолжаться до конца этого лета. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков на открытом диалоге в Совете Федерации.
«Это будет продолжаться до начала лета, а потом летом там немножко другие процессы, но тоже не менее опасные будут происходить», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шумаков указал, что такие процессы можно прогнозировать только за часы.
Прошедшей зимой многие регионы России пережили аномально снежный сезон. Резкое мартовское потепление и обильные осадки усилили риски подтоплений. Наиболее сложная ситуация в марте сложилась на Северном Кавказе, прежде всего в Дагестане, где причиной паводка стали затяжные ливни. Ночью 28 марта в регионе выпало до 50 мм осадков, после чего мэрия Махачкалы ввела режим ЧС.
С паводками столкнулись и в Чечне. В МЧС говорили «Ведомостям», что в 11 муниципалитетах пострадали 28 населенных пунктов, повреждены 258 домов, затоплены 333 приусадебных участка и 17 мостов. Всего к ликвидации последствий в кавказских регионах привлечены 2681 человек и 892 единицы техники.