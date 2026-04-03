РЖД запустила резервный состав для пассажиров поезда Москва – Челябинск

Утром 3 апреля в районе станции Бряндино (Ульяновская область) произошел сход семи вагонов поезда Москва – Челябинск. Пострадали в том числе четверо детей. Из-за инцидента РЖД изменила маршруты поездов № 301, № 49 и № 50 через станции Чишмы, Самара и Ульяновск с выходом на основной маршрут на станции Инза. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в результате ЧП ранения получили 24 человека.