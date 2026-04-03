РЖД запустила резервный состав для пассажиров поезда Москва – Челябинск
Резервный состав, сформированный на станции Ульяновск для пассажиров поезда № 302 Москва – Челябинск, отправится по маршруту в 14:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
По информации компании, в связи с завершением восстановительных работ в районе станции Бряндино принято решение направить поезд № 301 Челябинск – Москва по обычному маршруту с остановками согласно расписанию. Ожидаемая задержка – до восьми часов. Пассажиры будут обеспечены питанием.
Поезд № 50 Москва – Уфа, следующий альтернативным маршрутом, прибудет на конечную станцию с опозданием более четырех часов. Пассажиры этого состава также получат питание, добавили в РЖД.
Утром 3 апреля в районе станции Бряндино (Ульяновская область) произошел сход семи вагонов поезда Москва – Челябинск. Пострадали в том числе четверо детей. Из-за инцидента РЖД изменила маршруты поездов № 301, № 49 и № 50 через станции Чишмы, Самара и Ульяновск с выходом на основной маршрут на станции Инза. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в результате ЧП ранения получили 24 человека.