Главная / Общество /

РЖД запустила резервный состав для пассажиров поезда Москва – Челябинск

Резервный состав, сформированный на станции Ульяновск для пассажиров поезда № 302 Москва – Челябинск, отправится по маршруту в 14:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

По информации компании, в связи с завершением восстановительных работ в районе станции Бряндино принято решение направить поезд № 301 Челябинск – Москва по обычному маршруту с остановками согласно расписанию. Ожидаемая задержка – до восьми часов. Пассажиры будут обеспечены питанием.

Поезд № 50 Москва – Уфа, следующий альтернативным маршрутом, прибудет на конечную станцию с опозданием более четырех часов. Пассажиры этого состава также получат питание, добавили в РЖД.

Утром 3 апреля в районе станции Бряндино (Ульяновская область) произошел сход семи вагонов поезда Москва – Челябинск. Пострадали в том числе четверо детей. Из-за инцидента РЖД изменила маршруты поездов № 301, № 49 и № 50 через станции Чишмы, Самара и Ульяновск с выходом на основной маршрут на станции Инза. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в результате ЧП ранения получили 24 человека.

