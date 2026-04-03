Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Кузнецова
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии.
Кузнецов также освобождается от поста первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы и увольняется с государственной гражданской службы по собственной инициативе.
Кто займет освободившуюся должность, пока не известно.
Кузнецов родился в 1977 г. С 2006 по 2012 гг. был руководящим партнером архитектурного объединения «Speech Чобан & Кузнецов» в Москве. Должность главного архитектора столицы он занимал в течение 14 лет – с 2012 г.