Главная / Общество /

Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Кузнецова

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэрии.

Кузнецов также освобождается от поста первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы и увольняется с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

Кто займет освободившуюся должность, пока не известно.

Кузнецов родился в 1977 г. С 2006 по 2012 гг. был руководящим партнером архитектурного объединения «Speech Чобан & Кузнецов» в Москве. Должность главного архитектора столицы он занимал в течение 14 лет – с 2012 г.

