В Дагестане остаются подтопленными более 1000 жилых домов

В Дагестане под председательством полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки прошло совещание по ликвидации последствий стихии. Замглавы МЧС Виктор Яцуценко доложил о механизмах финансовой помощи пострадавшим. Обсуждались восстановление инфраструктуры и жилья. Чайка дал поручения, направленные на оперативное решение проблемных вопросов и обеспечение своевременных выплат пострадавшим.