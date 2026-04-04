В Дагестане остаются подтопленными более 1000 жилых домов
В Республике Дагестан в четырех муниципальных образованиях и в шести населенных пунктах подтопленными остаются 1065 жилых домов, 1115 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
В Чародинском районе специалисты устраняют повреждения в системе энергоснабжения – к работам привлечены две бригады районных электросетей.
Всего от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) задействованы 914 человек и 173 единицы техники.
В Дагестане под председательством полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки прошло совещание по ликвидации последствий стихии. Замглавы МЧС Виктор Яцуценко доложил о механизмах финансовой помощи пострадавшим. Обсуждались восстановление инфраструктуры и жилья. Чайка дал поручения, направленные на оперативное решение проблемных вопросов и обеспечение своевременных выплат пострадавшим.
Власти Дагестана рассматривают возможность введения режима ЧС. «Сейчас это наиболее эффективный способ оказания помощи пострадавшим», – заявил глава региона Сергей Меликов.
31 марта оперативные службы сообщали о подтоплениях 811 жилых домов, 1043 приусадебных участков, а также 55 участков автодорог в четырех муниципалитетах и шести населенных пунктах.
В конце марта сильные ливни вызвали паводки в регионе. 29 марта в Дагестане эвакуировали более 3300 человек.