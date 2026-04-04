Жителей подтопленных районов Дагестана экстренно вакцинируют от гепатита А
В подтопленных районах Дагестана началась экстренная иммунизация населения против гепатита А из-за риска вспышки инфекций. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.
Приоритетными группами для иммунизации станут сотрудники организаций общепита и пищеблоков в детских дошкольных учреждениях, лица, которые участвуют в приготовлении пищи, граждане в пунктах временного размещения, работники организаций, осуществляющих санитарную очистку мест массового скопления людей, участники ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.
Гражданам рекомендуется соблюдать меры гигиены и в случае необходимости обращаться в медицинские учреждения.
Следственное управление СК РФ по Дагестану объявило о проведении проверки после отравления жителей в Каспийске. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились более 30 человек. Ухудшение их состояния может быть связано с употреблением питьевой воды.
В конце марта сильные ливни вызвали паводки в Дагестане, из региона эвакуировали более 3300 человек. По состоянию на 4 апреля в республике в четырех муниципальных образованиях и в шести населенных пунктах подтопленными остаются 1065 жилых домов, 1115 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог.
Власти Дагестана рассматривают возможность введения режима ЧС. Глава республики Сергей Меликов пояснял, что это наиболее эффективный способ оказания помощи пострадавшим от последствий неблагоприятных погодных условий.