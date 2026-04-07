Учительница погибла после нападения ученика с ножом в Пермском крае
Учитель русского языка и литературы школы № 5 в Добрянке в Пермской области погибла в результате нападения подростка с ножом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.
Он выразил соболезнования близким погибшей и ее коллегам.
6 апреля на женщину напал 17-летний школьник. Он ранил учительницу ножом на улице у входа в учебное заведение. Махонин говорил, что жертва находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь. Подростка задержали.