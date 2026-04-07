Экс-замглавы Курской области Дедова осудили на 17 лет тюрьмы
Ленинский районный суд в Курске приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам лишения свободы и штрафу на сумму 450 млн руб. по делу о взятках, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Экс-чиновника признали виновным в двух преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В соответствии с законодательством Дедова также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Запрет будет действовать 12 лет.
Кроме того, суд вынес приговор посреднику в передаче взятки. Дмитрия Шубина приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Он должен выплатить штраф в размере 388,5 млн руб.
По данным следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и Дедов совместно с Шубиным получили взятку в размере более 12,9 млн руб. от ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000». Организации заплатили представителям администрации за совершение действий, входивших в их служебные полномочия. Они также получили 8 млн руб. от ООО «КТК сервис» (подрядчики при строительстве фортификационных сооружений в Курской области).
Смирнов 7 апреля был осужден на 14 лет, ему назначили штраф в размере 400 млн руб.