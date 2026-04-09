В Забайкальском крае задержали экс-корреспондента «Радио Свободная Европа»
Сотрудники ФСБ России задержали бывшего внештатного корреспондента международной организации «Радио Свободная Европа (считается в России иноагентом)»
По данным следствия, житель Читы 1960 года рождения хотел оказать помощь украинской стороне. Для этого он вступил в сообщество в мессенджере Telegram и передал Службе безопасности Украины информацию о местном печатном издании. СМИ занимается освещением хода спецоперации, а также деятельности одного из объектов критической инфраструктуры региона.
Переданные данные были использованы Киевом для вредоносных компьютерных воздействий. По данным ФСБ, это на время создало трудности для исполнения органами власти региона своих обязанностей. Сейчас задержанный находится под стражей, при обыске у него обнаружили средства вычислительной техники и связи, которые изобличают его деятельность.
8 апреля ФСБ задержала 25-летнюю жительницу Крыма по подозрению в координации ракетного удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ». Она установила контакт с представителем украинских спецслужб через Telegram. По его заданию она передавала данные о местах дислокации военных объектов, средствах ПВО, военнослужащих и кораблях в Керченском проливе.