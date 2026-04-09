Краснов поручил подать антикоррупционный иск против судьи из Ивановской области
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил предъявить в надзорное ведомство антикоррупционный иск в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной, сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).
Основанием стали выявленные у судьи и членов ее семьи активы, которые не соответствуют задекларированным доходам.
13 марта Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова направила в Генпрокуратуру материалы для принятия антикоррупционных мер в отношении двух судей. Речь идет о заместителе председателя Воронежского областного суда Евгении Кучинском и судье Химкинского городского суда Московской области, председателе совета судей Московской области Владимире Татарове. Основанием для принятия таких мер также стали выявленные у них и членов их семей активы, которые не соответствуют задекларированным доходам.
10 февраля стало известно, что Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги.