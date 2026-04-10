Общество /

Директору берлинского Центра Карнеги Габуеву заочно вынесли приговор

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы заочно вынес приговор директору берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии (Carnegie Russia Eurasia Center gGmbH) и экс-заместителю главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть» Александру Габуеву (считается в России иноагентом) в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с запретом заниматься администрированием сайтов сроком на два года. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал журналиста виновным в нарушении порядка деятельности иноагента и в осуществлении деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной на территории РФ (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Сам Габуев находится в розыске, он заочно арестован.

Прокуратура Москвы 3 марта сообщала, что Габуев, зная о признании нежелательными в России иностранной НПО «Фонд Карнеги за международный мир» (Carnegie Endowment for International Peace, организация признана иноагентом и нежелательной на территории РФ) и ее структурного подразделения «Берлинский Центр Карнеги по изучению России и Евразии», находясь за пределами РФ, опубликовал на сайте организации и на своей странице в соцсети несколько текстов.

Габуев дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ).

