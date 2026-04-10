Минюст признал Стэнфордский университет нежелательной организацией

Ведомости

Минюст России признал нежелательной деятельность Стэнфордского университета. Это следует из обновленного реестра ведомства, опубликованного на сайте.

В перечень также включены Центр российских, восточноевропейских и евразийских исследований (CREEES) и организация «Кризисное моделирование для мира» (Crisis Simulation for Peace e.V.).

31 марта Генпрокуратура России признала деятельность американских университета и школы Tufts University и The Fletcher School of Law and Diplomacy нежелательной на территории страны. По данным надзорного органа, с начала спецоперации «университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды». Представители ГП подчеркнули, что учреждения открыто выражают солидарность с Украиной и проводят мероприятия, на которых распространяют недостоверную информацию о России.

