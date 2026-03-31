Генпрокуратура РФ признала нежелательными американские университет и школу
Генпрокуратура России признала деятельность американских университета и школы Tufts University и The Fletcher School of Law and Diplomacy нежелательной на территории страны, говорится в заявлении ведомства.
По данным надзорного органа, с начала спецоперации «университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды». Представители ГП подчеркнули, что учреждения открыто выражают солидарность Украине и проводят мероприятия, на которых распространяют недостоверную информацию о России.
Кроме того, ведомство отметило, что провокационная информационная политика организаций необходима для подрыва доверия россиян к руководству страны.
3 марта Минюст РФ внес в реестр организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley), а также «Российско-Американскую научную ассоциацию» (Russian-speaking Academic Science Association, RASA).