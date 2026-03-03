Калифорнийский университет в Беркли внесли в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ внесло в реестр организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley), говорится на сайте ведомства.
Кроме того, в список нежелательных организаций попала «Российско-Американская научная ассоциация» (Russian-speaking Academic Science Association, RASA).
4 февраля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE – Федеральная ассоциация русскоязычных родителей).
8 июля 2025 г. Генпрокуратура внесла Йельский университет в тот же реестр. Деятельность вуза направлена, заявили в ведомстве, на «нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ».