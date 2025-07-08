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Чем известен признанный нежелательным Йельский университет

Он признан в России нежелательной организацией с 8 июля
Денис Куренев
PETER FOLEY / TASS
PETER FOLEY / TASS

Генпрокуратура России внесла Йельский университет – одно из самых престижных высших учебных заведений США – в список нежелательных организаций. Деятельность вуза направлена, заявили в ведомстве, на «нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ». В частности, на базе Йельского университета работает Школа международных отношений, которая фактически занимается «обучением оппозиционных лидеров иностранных государств», добавили в ГП, напомнив, что там проходили обучение руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). О краткой истории вуза и чем он является сегодня, – в справке «Ведомостей».

Йельский университет ведет свою историю с попытки колониальных священнослужителей в Коннектикуте основать в 1640-е местный колледж в традициях европейского образования. В 1701 г. законодательное собрание Коннектикута приняло хартию «о создании коллегиальной школы» в Сайбруке. Школа официально стала Йельским колледжем в 1718 г., когда была переименована в честь британского купца Эли Йеля, который пожертвовал выручку от продажи девяти тюков товаров вместе с 417 книгами и портретом короля Георга I. Тогда же учебное заведение переехало в город Нью-Хэйвен на берегу пролива Лонг-Айленд. Йельский университет является третьим старейшим вузом США после Гарварда (1636) и колледжа Уильяма и Мэри (1693).

Йель изначально занимался подготовкой духовенства, но XIX в. на его базе появились юридическая, медицинская, художественная и другие школы. На сегодняшний день университет включает в себя Йельский колледж (бакалавриат с более 100 специальностями), Высшую школу искусств и наук и 13 профессиональных школ, в которых студенты обучаются менеджменту, международным отношениям, архитектуре, искусству, богословию и др.

Всего по состоянию на 2024 учебный год в университете проходят обучение свыше 15 500 студентов, из них 6740 – в Йельском колледже, а 3000 – в Высшей школе искусств. Среди профессиональных школ больше всего человек изучают менеджмент (1131), право (687), инженерию и прикладные науки (614) и здравоохранение (551). 52% студентов – женского пола, а 48% – мужского. 28% всех студентов прибыли из-за рубежа, больше всего представлены Китай, Индия, Канада, Великобритания, Южная Корея, Бразилия и Германия. 54% всех обучающихся получают финансовую помощь от университета.

Вуз входит в престижную Лигу плюща – ассоциацию восьми частных американских вузов. Среди его выпускников, в частности, пять президентов США, в том числе Джорж Буш-старший и его сын Джордж Буш-младший. В глобальном рейтинге QS World University Rankings Йель занимает 21-е место, а в рейтинге лучших высших заведений США, по версии Forbes, – 4-е. Медианная зарплата выпускников через 10 лет после окончания этого университета составляет, по оценке издания, $168 300.

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