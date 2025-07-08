Чем известен признанный нежелательным Йельский университет

Йельский университет ведет свою историю с попытки колониальных священнослужителей в Коннектикуте основать в 1640-е местный колледж в традициях европейского образования. В 1701 г. законодательное собрание Коннектикута приняло хартию «о создании коллегиальной школы» в Сайбруке. Школа официально стала Йельским колледжем в 1718 г., когда была переименована в честь британского купца Эли Йеля, который пожертвовал выручку от продажи девяти тюков товаров вместе с 417 книгами и портретом короля Георга I. Тогда же учебное заведение переехало в город Нью-Хэйвен на берегу пролива Лонг-Айленд. Йельский университет является третьим старейшим вузом США после Гарварда (1636) и колледжа Уильяма и Мэри (1693).