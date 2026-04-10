Руководитель Росмолодежи обозначил планы движения до 2030 года

3 апреля «Ведомости» писали, что количество россиян в возрасте 14–35 лет, участвующих в волонтерской деятельности через центры и объединения при образовательных, некоммерческих организациях (НКО), а также при государственных и муниципальных учреждениях, возросло до 14,4 млн человек в 2025 г. В 2022 г. волонтеров из этой категории было около 9,7 млн человек, т. е. рост за четыре года составил 48%.