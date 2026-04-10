Руководитель Росмолодежи обозначил планы движения до 2030 года
К 2030 г. в России в рамках национального проекта «Молодежь дети» планируется увеличить долю молодежи, которая верит в возможности самореализации на территории страны, с 83 до 85%. Об этом сообщил председатель коллегии Федерального агентства по делам молодежи, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров на ежегодном заседании в Национальном центре «Россия».
По словам Гурова, показатели по нацпроекту в 2025 г. были достигнуты. К 2030 г. также ожидается рост доли молодых россиян, участвующих в проектах и программах по направлениям профразвития и патриотического воспитания с 58,38 до 75%. Кроме того, количество волонтеров должно достичь 45,8% среди жителей России этой возрастной категории.
«Наш президент говорил, что созданию условий, в которых каждый может по максимуму раскрыть свой потенциал, мы уделяем и будем уделять особое внимание. Благодаря программе «Регион для молодых» в 2025 г. было отремонтировано 100 000 кв. м молодежных пространств», – рассказал на заседании вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он также рассказал об итогах работы платформы «Добро.рф». Почти 10 млн добровольцев уже зарегистрировались на ней. В 2025 г. волонтеры выполнили свыше 700 000 заявок на помощь. По словам Чернышенко, сейчас более 2500 добровольцев помогают жителям Дагестана.
3 апреля «Ведомости» писали, что количество россиян в возрасте 14–35 лет, участвующих в волонтерской деятельности через центры и объединения при образовательных, некоммерческих организациях (НКО), а также при государственных и муниципальных учреждениях, возросло до 14,4 млн человек в 2025 г. В 2022 г. волонтеров из этой категории было около 9,7 млн человек, т. е. рост за четыре года составил 48%.