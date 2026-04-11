Стала известна причина гибели туристов на Камчатке

По информации МЧС Камчатского края, группа находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Маршрут начинался с Пиначевского кордона и должен был завершиться 10–11 апреля. 3 апреля участники разделились после конфликта. Связь с основной частью группы была потеряна. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, все участники группы были приезжими. По его словам, причиной трагедии стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности».