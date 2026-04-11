Стала известна причина гибели туристов на Камчатке
Причиной смерти двух участников спортивного лыжного похода на Камчатке стало переохлаждение, наступившее в результате несоблюдения правил безопасности и непринятия мер по защите от непогоды. Об этом сообщил информационный центр СК России.
Группа из девяти туристов, прибывших из Санкт-Петербурга, с 27 марта по 10 апреля проходила маршрут третьей категории сложности по территории Елизовского района. Несмотря на наличие официального разрешения на передвижение на лыжах в природном парке, руководитель похода не смог правильно оценить погодные и метеорологические условия, что привело к трагедии.
В результате случившегося помимо двух погибших в возрасте 22 и 24 лет, еще пятеро участников получили серьезный вред здоровью. Следователи уже допросили выживших туристов и с помощью GPS-навигатора зафиксировали точные координаты места происшествия на отдаленном перевале Авачинский, куда при содействии МЧС выезжала следственно-оперативная группа.
Для установления всех обстоятельств трагедии назначено проведение семи судебно-медицинских экспертиз, которые позволят не только точно определить причины смерти погибших, но и оценить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
По информации МЧС Камчатского края, группа находилась в походе по природному парку Налычево в Елизовском округе. Маршрут начинался с Пиначевского кордона и должен был завершиться 10–11 апреля. 3 апреля участники разделились после конфликта. Связь с основной частью группы была потеряна. Как сообщал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, все участники группы были приезжими. По его словам, причиной трагедии стало «пренебрежение элементарными правилами безопасности».