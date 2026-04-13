Первая гроза в 2026 году может прогреметь в Москве 14 апреля

Ведомости

Первая в 2026 г. гроза может прогреметь в Москве и Подмосковье 14 апреля. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду в столичном регионе будет определять фронт окклюзии южного циклона, который смещается с севера Каспия в сторону Средней Волги.

В течение дня небо затянут дождевые облака, пройдут осадки, а порывы ветра усилятся до 12–14 м/с. Во второй половине дня возможна грозовая активность. Сумма осадков в Москве может достигнуть 10 мм – это более четверти месячной нормы.

Температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже, чем 13 апреля, но ощущаться будет примерно на 5 градусов холоднее. Синоптик рекомендовала не спешить убирать теплые вещи и брать с собой зонты.

