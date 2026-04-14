В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения начали действовать с 6:00 мск и введены для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги в 4:08 мск, однако уже в 5:18 мск ограничения там были сняты.
Утром 13 апреля Росавиация также ограничивала полеты из аэропортов Нижнего Новгорода, Пскова, Пензы и Саратова. На фоне этих мер Минобороны сообщало, что в ночь на 13 апреля силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами. Атаки были отражены над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.