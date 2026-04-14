Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

Ведомости

В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения начали действовать с 6:00 мск и введены для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги в 4:08 мск, однако уже в 5:18 мск ограничения там были сняты.

Утром 13 апреля Росавиация также ограничивала полеты из аэропортов Нижнего Новгорода, Пскова, Пензы и Саратова. На фоне этих мер Минобороны сообщало, что в ночь на 13 апреля силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами. Атаки были отражены над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь