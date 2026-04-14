Правила расчета стажа для пенсий многодетных изменят в России
В России изменят порядок учета страхового стажа при назначении пенсий для многодетных родителей, семей с близнецами и жителей сельской местности. Соответствующее постановление опубликовано правительством.
«Решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей», – пояснили в кабмине.
Изменения касаются учета периодов ухода за детьми. До этого в страховой стаж включалось время ухода за ребенком до полутора лет, однако действовало ограничение – суммарно не более шести лет, что позволяло учитывать уход максимум за четырьмя детьми.
Теперь периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет будут учитываться в полном объеме, включая случаи многоплодной беременности.
Уточняются и правила начисления стажа, дающего право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. В перечень будут включены граждане, проживающие в сельской местности.
8 апреля также сообщалось, что с 1 июня начнется прием заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предназначена для семей с доходом не выше региональных прожиточных минимумов на человека и предполагает возврат части уплаченного НДФЛ до уровня 6%.