Полиция задержала организатора хищений у бойцов спецоперации
Задержан заочно арестованный и объявленный в международный уголовный розыск Игорь Бардин, который ранее основал Лобненское организованное преступное сообщество для хищения средств у бойцов спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Игорь Бардин накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он был допрошен. Около года, будучи заочно арестованным и объявленным в международный розыск, он скрывался на территории России – в доме в Московской области», – рассказал агентству собеседник.
По словам источника, Бардину направлялась большая часть похищенных у военнослужащих денег, так как он был лидером преступной группировки.
Сыну Игоря Бардина Владимиру в декабре 2025 г. были предъявлены обвинения в совершении 17 эпизодов хищения денежных средств. Ему инкриминируются организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). Обвинение было предъявлено 4 декабря 2025 г. Бардин не признавал вину.
В январе 2026 г. председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» арестовано 38 человек. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек. Они похищали деньги у прибывающих в «Шереметьево» бойцов путем краж, вымогательства и мошенничества.