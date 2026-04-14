Полиция задержала организатора хищений у бойцов спецоперации

В январе 2026 г. председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» арестовано 38 человек. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек. Они похищали деньги у прибывающих в «Шереметьево» бойцов путем краж, вымогательства и мошенничества.