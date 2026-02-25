Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов

Ведомости

Главарю Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину предъявлено обвинение в совершении 17 эпизодов хищения денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Ему инкриминируются организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). Обвинение было предъявлено 4 декабря 2025 г.

В настоящее время Бардин содержится под стражей, свою вину он не признает.

В январе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» арестовано 38 человек. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек.

10 февраля один из четверых фигурантов этому делу, Иван Павлов, частично признал вину. 8 февраля стало известно, что один из фигурантов дела был экстрадирован из Армении в Россию.

В апреле 2025 г. Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они входили в преступное сообщество и похищали деньги у прибывающих в «Шереметьево» бойцов путем краж, вымогательства и мошенничества.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте