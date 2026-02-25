Главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов
Главарю Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину предъявлено обвинение в совершении 17 эпизодов хищения денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Ему инкриминируются организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). Обвинение было предъявлено 4 декабря 2025 г.
В настоящее время Бардин содержится под стражей, свою вину он не признает.
В январе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» арестовано 38 человек. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек.
10 февраля один из четверых фигурантов этому делу, Иван Павлов, частично признал вину. 8 февраля стало известно, что один из фигурантов дела был экстрадирован из Армении в Россию.
В апреле 2025 г. Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они входили в преступное сообщество и похищали деньги у прибывающих в «Шереметьево» бойцов путем краж, вымогательства и мошенничества.