Фигурант дела о хищении денег у бойцов спецоперации частично признал вину

8 сентября 2025 г. в деле появились новые потерпевшие – в том числе участники спецоперации, часть которых была установлена по банковским транзакциям фигурантов, а часть сама обратилась к следствию. К этому моменту по делу были арестованы почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Следствие также сообщало о причастности к преступному сообществу сотрудников правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту.