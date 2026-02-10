Фигурант дела о хищении денег у бойцов спецоперации частично признал вину
Илья Павлов – один из четверых фигурантов по делу о хищении денег у военнослужащих в зоне спецоперации на Украине в аэропорту «Шереметьево» – частично признал вину, передает ТАСС.
Химкинский суд Московской области приступил к рассмотрению по существу этого уголовного дела. На скамье подсудимых четверо человек, их дело выделено в отдельное судопроизводство.
30 апреля 2025 г. Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они входили в преступное сообщество и похищали деньги у прибывающих в «Шереметьево» бойцов путем краж, вымогательства и мошенничества.
8 сентября 2025 г. в деле появились новые потерпевшие – в том числе участники спецоперации, часть которых была установлена по банковским транзакциям фигурантов, а часть сама обратилась к следствию. К этому моменту по делу были арестованы почти 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина. Следствие также сообщало о причастности к преступному сообществу сотрудников правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту.
25 октября 2025 г. число фигурантов увеличилось еще на семь человек. 15 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что по делу уже арестованы 38 человек, а всего в преступное сообщество входило не менее 40 участников.
8 февраля стало известно, что один из фигурантов дела был экстрадирован из Армении в Россию.