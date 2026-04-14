Россияне на 40% меньше стали жаловаться на финансовых мошенников
Количество жалоб на финансовое мошенничество со стороны россиян в I квартале 2026 г. снизилось более чем на 40% год к году. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.
По его словам, сокращение затронуло в том числе случаи с использованием социальной инженерии и телефонного мошенничества. «По итогам I квартала 2026 г. снижение жалоб на мошеннические операции в отношении физических лиц год к году составило более 40%», – отметил он (цитата по ТАСС).
Мамута подчеркнул, что речь идет об устойчивой позитивной тенденции, а не о разовом эффекте.
При этом мошенники продолжают адаптировать схемы. Так, накануне Пасхи фиксировались фишинговые рассылки с «открытками», содержащими вредоносные ссылки. Пользователям предлагали перейти по ним якобы для просмотра «эксклюзивных трансляций из Храма Христа Спасителя» или «прямых эфиров с Благодатным огнем».
8 апреля также сообщалось о схеме с рассылкой сообщений о якобы выигранных призах от имени маркетплейса. По словам депутата Госдумы Антона Немкина, злоумышленники используют эффект срочности, побуждая перейти по ссылке и раскрыть персональные данные.