В Госдуме предложили закрепить критерии для испытательного срока на работе

Законопроект подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно инициативе, условия об испытании в трудовом договоре должны содержать конкретные показатели и критерии оценки работы сотрудника. Их планируется формировать с учетом мнения профсоюзной организации, а работодатель будет обязан ознакомить с ними работника до подписания договора.