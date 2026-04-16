В Госдуме предложили закрепить критерии для испытательного срока на работе
В Госдуму внесут межфракционный законопроект, предусматривающий введение четких критериев оценки сотрудников на испытательном сроке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Законопроект подготовлен группой депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно инициативе, условия об испытании в трудовом договоре должны содержать конкретные показатели и критерии оценки работы сотрудника. Их планируется формировать с учетом мнения профсоюзной организации, а работодатель будет обязан ознакомить с ними работника до подписания договора.
В случае неудовлетворительных результатов работодатель сможет расторгнуть трудовой договор до окончания испытательного срока, уведомив сотрудника в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня с указанием причин.
Нилов пояснил, что сейчас в законодательстве отсутствуют четкие критерии оценки, что создает возможности для субъективных решений и злоупотреблений со стороны работодателей.
Другой автор инициативы Дмитрий Свищев отметил, что законопроект обяжет работодателей заранее раскрывать параметры оценки. «Если работодатель захочет проверять работника, он будет обязан заранее, до подписания договора, показать сотруднику четкие критерии оценки», – сказал он.
9 апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете испытательных сроков для женщин с детьми в возрасте до трех лет. До этого аналогичная льгота распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.