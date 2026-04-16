Суд обратил в доход РФ 81 электроподстанцию экс-главы МРСК Северного Кавказа

В заявлении прокуроров было указано, что в 2025 г. Черемушкинский районный суд Москвы уже удовлетворил антикоррупционный иск об изъятии у Каитова активов на 14,3 млрд руб. Суд установил, что в 2006–2011 гг. он использовал должностные полномочия для незаконного обогащения, выведя из бюджета более 4,26 млрд руб. через фиктивные схемы. Полученные же преступным путем средства были направлены на приобретение энергетических компаний Ставропольского края, а также электросетевого комплекса города Хасавюрт в Дагестане.