Суд обратил в доход РФ 81 электроподстанцию экс-главы МРСК Северного Кавказа
Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего главы МРСК Северного Кавказа Магомеда Каитова. Об этом сообщили на официальном канале судов общей юрисдикции столицы.
Речь идет о 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте и 363 единицах сетевого оборудования, оформленных на аффилированных лиц. Их рыночная стоимость оценивалась в 250 млн руб.
«Суд взыскал с ответчиков и обратил в доход государства имущество и денежные средства в размере 270 712 888 руб.», – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, в 2024 г. Каитов вывел активы из имущественной массы холдинга и передал их аффилированному лицу.
25 марта сообщалось, что Генпрокуратура потребовала изъять электросети Хасавюрта у экс-главы МРСК. В надзорном ведомстве поясняли, что имущественный комплекс был приобретен на коррупционные доходы.
В заявлении прокуроров было указано, что в 2025 г. Черемушкинский районный суд Москвы уже удовлетворил антикоррупционный иск об изъятии у Каитова активов на 14,3 млрд руб. Суд установил, что в 2006–2011 гг. он использовал должностные полномочия для незаконного обогащения, выведя из бюджета более 4,26 млрд руб. через фиктивные схемы. Полученные же преступным путем средства были направлены на приобретение энергетических компаний Ставропольского края, а также электросетевого комплекса города Хасавюрт в Дагестане.