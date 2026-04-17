Фигурантов дела о подготовке теракта в Москве отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в подготовке теракта в Москве – граждан Украины и Молдавии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Фигуранты проходят по делу о планировании убийства высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов с использованием взрывного устройства, спрятанного в электроскутере. Они не стали обжаловать арест.

«Обжаловать они не стали, так как понимают, что на иную меру пресечения рассчитывать не могут», – сообщил источник агентства, уточнив, что у подозреваемых нет жилья в России.

О предотвращении теракта в ФСБ сообщали 3 апреля. По данным спецслужбы, у входа в бизнес-центр был обнаружен электроскутер с самодельным взрывным устройством, замаскированным под зарядную станцию. В ведомстве отмечали, что дистанционный подрыв мог привести к многочисленным жертвам. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами, включая болты и гайки.

14 апреля ФСБ заявила о задержании группы лиц, причастных к подготовке теракта. По версии следствия, один из фигурантов был бойцом ВСУ, завербованным СБУ и направленным в Москву для разведки и совершения нападения. Он должен был подорвать заминированный электроскутер.

Также были задержаны граждане Молдавии и РФ. Иностранец, по предварительным данным, организовал для СБУ онлайн-трансляцию, а россиянин вел видеосъемку места парковки электроскутера.

