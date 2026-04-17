Фигурантов дела о подготовке теракта в Москве отправили в СИЗО

О предотвращении теракта в ФСБ сообщали 3 апреля. По данным спецслужбы, у входа в бизнес-центр был обнаружен электроскутер с самодельным взрывным устройством, замаскированным под зарядную станцию. В ведомстве отмечали, что дистанционный подрыв мог привести к многочисленным жертвам. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами, включая болты и гайки.