Заболеваемость туберкулезом в России находится ниже исторического минимума
В России показатель заболеваемости туберкулезом упал ниже минимального результата, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Показатель заболеваемости туберкулезом сегодня ниже исторического минимума, что позволило нам выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию», – сказал он.
Министр подчеркнул, что теперь в стране стоит задача «двигаться дальше».
Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным 10 февраля сообщила, что реализуемые меры для развития системы здравоохранения уже отражаются на демографических показателях. Она отметила, что в стране продолжает снижаться смертность, в том числе от онкозаболеваний, а также туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных заболеваний.
В январе эксперты ведущих медицинских центров, включая Сеченовский и Пироговский университеты, а также главные внештатные специалисты Минздрава разработали первую отечественную методику по оценке предотвратимой смертности. В ней в том числе отмечалось, что 50% смертей от туберкулеза предотвратимы за счет профилактики, а другие 50% – за счет лечения.