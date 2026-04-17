Заболеваемость туберкулезом в России находится ниже исторического минимума

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным 10 февраля сообщила, что реализуемые меры для развития системы здравоохранения уже отражаются на демографических показателях. Она отметила, что в стране продолжает снижаться смертность, в том числе от онкозаболеваний, а также туберкулеза, ВИЧ и ряда других инфекционных заболеваний.