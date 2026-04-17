Главная / Общество /

Мурашко: на сегодня все дети с гепатитом С вылечены

Ведомости

Все дети с гепатитом С в России пролечены, они войдут во взрослую жизнь здоровыми, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании коллегии ведомства.

«К 2030 г. мы должны выполнить поручение президента и свести к минимуму заболеваемость гепатитом С», – добавил он.

16 апреля Мурашко рассказал, что наибольший вред здоровью наносят сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания. Он отметил, что в программе государственных гарантий сделан акцент на раннее выявление этих нозологий.

20 января «Ведомости» писали, что ученые из Сеченовского университета разработали первый в мире препарат для лечения хронического гепатита B на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9. Препарат сможет удалять вирусную ДНК из клеток печени, что в перспективе позволит пациентам отказаться от пожизненного лечения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь