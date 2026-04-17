Мурашко: на сегодня все дети с гепатитом С вылечены

20 января «Ведомости» писали, что ученые из Сеченовского университета разработали первый в мире препарат для лечения хронического гепатита B на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9. Препарат сможет удалять вирусную ДНК из клеток печени, что в перспективе позволит пациентам отказаться от пожизненного лечения.