Мурашко назвал четыре самых разрушительных для организма заболевания

В России сахарным диабетом страдают порядка 6 млн человек, примерно столько же имеют скрытые формы заболевания, при этом диагноз у них не поставлен, сообщал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Он отмечал, что количество пациентов растет из года в год.