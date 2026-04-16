Общество /

Мурашко назвал четыре самых разрушительных для организма заболевания

Ведомости

Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший вред здоровью, заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вот эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Мурашко отметил, что в программе государственных гарантий сделан акцент на раннее выявление этих нозологий.

20 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 г. вызывают тревогу. «Болезнь угрожает превратиться в эпидемию», – сказала она.

В России сахарным диабетом страдают порядка 6 млн человек, примерно столько же имеют скрытые формы заболевания, при этом диагноз у них не поставлен, сообщал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Он отмечал, что количество пациентов растет из года в год.

Хотите скрыть рекламу?