«Коммерсантъ»: СК возбудил дело спустя два года после смерти певца Кунгурова

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели в Москве известного оперного певца Евгения Кунгурова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам адвоката отца певца Виктора Кунгурова, дело возбудили в отношении неустановленных лиц о доведении до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (ч. 1 ст. 110 УК РФ).

Кунгуров-старший настаивал на возбуждении дела об убийстве группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тело оперного певца нашли возле дома в центре Москвы в апреле 2024 г. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Полицию вызвала жена Кунгурова, которая незадолго до инцидента получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой.

Будущий оперный певец родился 18 июля 1983 г. в городе Заречный Свердловской области. После окончания Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского получил приглашение в московский театр «Новая опера». В сентябре 2014 г. Кунгуров был утвержден ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте