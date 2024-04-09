На теле оперного певца Кунгурова не обнаружили признаков насильственной смерти

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 г. в городе Заречный Свердловской области. После окончания Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского получил приглашение в московский театр «Новая опера». В сентябре 2014 г. Кунгуров был утвержден ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура». В январе 2023 г. певец получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.