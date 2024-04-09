На теле оперного певца Кунгурова не обнаружили признаков насильственной смерти
На теле оперного певца Евгения Кунгурова, тело которого нашли возле дома в центре Москвы, не обнаружено признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в последние дни артист страдал депрессией.
Тело Кунгурова было обнаружено вечером 8 апреля под окнами жилого дома на Зоологической улице, сообщало «РИА Новости». «По предварительным данным, он покончил с собой», – цитировало агентство источник в правоохранительных органах.
Полицию вызвала жена певца, которая незадолго до инцидента получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой.
Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 г. в городе Заречный Свердловской области. После окончания Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского получил приглашение в московский театр «Новая опера». В сентябре 2014 г. Кунгуров был утвержден ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура». В январе 2023 г. певец получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.