Суд оштрафовал омича за публикацию поддельного снимка Чубайса в форме нацистов

Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельного фото экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Мужчина дважды разместил изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны – в соцсети «В контакте» и в Telegram. За это на него составили два протокола по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики.