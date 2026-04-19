Суд оштрафовал омича за публикацию поддельного снимка Чубайса в форме нацистов
Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию поддельного фото экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Мужчина дважды разместил изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны – в соцсети «В контакте» и в Telegram. За это на него составили два протокола по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики.
В суде омич объяснил, что опубликовал такие снимки из-за несогласия с высказываниями и действиями Чубайса. По его мнению, политик сам «неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны». Мужчина также заявил, что не разглядел свастику на форме из-за плохого качества картинки и, будучи патриотом России, не имел умысла на пропаганду нацизма.
Суд назначил штраф в размере 1000 руб. за каждое из двух правонарушений. Решение вступило в законную силу в марте, пишет издание.
В марте Московский городской суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года лишения свободы за реабилитацию нацизма. В марте 2025 г. блогер выложил на видеохостинге запись, оскорбляющую память защитников Отечества, а в мессенджере – видео с оправданием нацизма.