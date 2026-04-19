Минздрав обновил список заболеваний, при которых запрещено работать в охране
Устроиться на работу частным охранником не получится людям с алкоголизмом, наркоманией и диагностированной шизофренией. Это следует из обновленного перечня Минздрава, передает «РИА Новости».
Всего в перечне три раздела. В первом 53 расстройства, включая шизофрению, деменцию, маниакальный или депрессивный эпизод, ОКР, умственная отсталость и др. Во втором указаны девять расстройств: расстройства, вызванные употреблением алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных или снотворных средств, кокаина, других стимуляторов – кофеина, галлюциногенов, летучих растворителей.
Третий раздел содержит болезни глаза и его придаточного аппарата: работать охранником не получится людям со слепотой, а также в случае, если острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом.
5 марта Минздрав добавил в перечень редких (орфанных) заболеваний четыре новых пункта. В частности, список дополнили два генетических заболевания: врожденный дискератоз и расстройство нервного развития, связанное с геномом HNRNPH2. В него также попали хронический гипопаратиреоз (нарушение обмена веществ) и увеальная меланома.
При этом из списка исчез идиопатический рецидивирующий перикардит – это редкая болезнь сердца. Вместо этого появилась формулировка «другие формы острого перикардита». Орфанными считаются заболевания, которые встречаются не чаще 10 случаев на 100 000 человек.