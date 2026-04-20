В общественной палате призвали сократить сроки отключения горячей воды

Сроки отключения горячей воды для профилактики не должны превышать трех-пяти дней, а там, где это возможно, – одного-двух, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб ТАСС.

По его словам, современные технологии позволяют сократить такие работы до минимума, тогда как сейчас они длятся от 10 дней до двух недель, доставляя серьезные неудобства жителям.

Гриб отметил, что длительное отсутствие горячей воды вынуждает людей тратить дополнительные средства на нагрев воды, посещение бань и фитнес-центров, что особенно тяжело для семей с детьми.

Плановые отключения связаны с проверкой теплосетей, и по нормам СанПиН профилактика не может превышать 14 суток. При превышении этого срока жители имеют право на перерасчет платы за коммунальные услуги.

