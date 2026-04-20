Главная / Общество /

Человек погиб при крушении самолета во Флориде

Небольшой самолет рухнул во дворе дома недалеко от Тампы (штат Флорида). Погиб пилот, пишет CBS со ссылкой на власти.

Самолет Cessna вылетел из аэропорта Тампа-Норт утром 19 апреля и разбился около 8:35 по местному времени (15:35 мск) «при невыясненных обстоятельствах». На борту находился только пилот.

На территории дома начался пожар, а само здание «получило некоторый ущерб», сообщила сотрудник по связям с общественностью округа Паско Сара Андеара. Пламя уже потушено.

Инцидент расследуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.

