Гендиректор «Эксмо» задержан по делу о пропаганде запрещенного ЛГБТ

По нескольким адресам издательства проводятся следственные действия
Ведомости

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев задержан по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, в Москве прошли обыски у менеджмента издательской группы «Эксмо-АСТ». Следствие подозревает холдинг в организации схемы распространения ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Обыски могут быть связаны с производством и распространением экстремистской книжной продукции.

Источник «Коммерсанта» также подтвердил задержание Капьева. Он задержан для допроса. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что следственные действия сейчас проводятся по нескольким адресам в рамках уголовного дела о распространении ЛГБТ-литературы. Речь идет о романах «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». «Известия» также пишут, что расследование касается нескольких романов, написанных иноагентами.

РБК сообщили, что Капьева задержали после обысков. Он проходит по делу подозреваемым.

«Ведомости» направили запрос в «Эксмо».

В мае 2025 г. директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Уточнялось, что дело связано с пропагандой запрещенной ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»). Как сообщал ТАСС, Норовяткин после допроса был отпущен.

