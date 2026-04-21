Гендиректор «Эксмо» задержан по делу о пропаганде запрещенного ЛГБТ

В мае 2025 г. директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Уточнялось, что дело связано с пропагандой запрещенной ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books (входит в холдинг «Эксмо-АСТ»). Как сообщал ТАСС, Норовяткин после допроса был отпущен.