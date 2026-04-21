Сборная по водному поло выиграла в первом после возвращения гимна матче
Женская сборная РФ по водному поло обыграла Аргентину со счетом 33:11 в матче второго дивизиона Кубка мира на Мальте. Это первая победа команды на международном турнире с 2022 г. под флагом и гимном страны.
В следующем туре 22 апреля россиянки сыграют со сборной Германии. На предварительном этапе 15 команд проведут по три матча, восемь лучших выйдут в четвертьфинал.
Турнир стал первым международным стартом для российской команды после отстранения. Перед игрой прозвучал гимн РФ.
13 апреля Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под флагом и гимном. Условием участия стало прохождение не менее четырех допинг-тестов и проверка данных в Aquatics Integrity Unit. Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам отмечал, что организация стремится сохранять спорт как пространство для мирного взаимодействия спортсменов.