Володин: новые граждане России обязаны вставать на воинский учет
Новые граждане России обязаны вставать на воинский учет, а в случае неисполнения этой обязанности могут лишиться гражданства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По его словам, соответствующая норма уже закреплена в законодательстве и действует с августа 2024 г.
«Гражданство Российской Федерации прекращается за сообщение заведомо ложных сведений <...> выразившееся в том числе в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет», – отметил Володин. Он добавил, что на сегодняшний день предусмотрено более 80 оснований для лишения приобретенного гражданства.
Володин подчеркнул, что соблюдение законодательства остается приоритетом, а все, кто получает российское гражданство, должны знать русский язык, уважать культуру страны и исполнять ее законы.
20 апреля депутаты Госдумы отозвали законопроект, предусматривавший возможность лишения российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.
Документ предполагал введение механизма прекращения гражданства для новых граждан РФ в случае, если они не выполняют обязанность по постановке на воинский учет. Согласно проекту, специальная комиссия должна была фиксировать факт неисполнения этой обязанности. На основании ее заключения МВД могло бы принимать решение о прекращении гражданства.