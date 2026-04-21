В Госдуме отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Депутаты Госдумы отозвали законопроект, предусматривавший возможность лишения российского гражданства за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет, следует из думской базы.
Авторами инициативы выступали глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.
Документ предполагал введение механизма прекращения гражданства для «новых» граждан РФ в случае, если они не выполняют обязанность по постановке на воинский учет. Согласно проекту, специальная комиссия должна была фиксировать факт неисполнения этой обязанности. На основании ее заключения МВД могло бы принимать решение о прекращении гражданства.
Речь шла о случаях, когда гражданин не проходил необходимые процедуры, связанные с первоначальной постановкой на учет, включая получение документов воинского учета.
Кроме того, проект предусматривал возможность повторного обращения за гражданством для лиц, лишенных его, а также механизм пересмотра решений вышестоящими органами МВД для контроля за их законностью.