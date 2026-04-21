Соцфонд пересмотрит выплаты многодетным семьям в конце мая
В конце мая Социальный фонд пересчитает выплаты многодетным семьям с превышением дохода до 10%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью «Вести».
Он отметил, что семьям, которые попали под изменения нормативно-правовой базы и теперь могут получать пособия, выплатят 50% регионального прожиточного минимума. Пересчет будет идти за время с 1 января 2026 г.
20 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет многодетным семьям сохранять право на ежемесячное пособие при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом, но не более чем на 10%.
Тему сохранения мер поддержки глава государства поднимал в декабре 2025 г. в ходе программы «Итоги года». Тогда он раскритиковал случаи, когда семьи лишаются выплат из-за небольшого роста доходов.
С 1 апреля Соцфонд провел индексацию пенсий по государственному обеспечению в размере 6,8%. Повышение выплат коснулось порядка 4 млн человек. Процедуру провели по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 г.