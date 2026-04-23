В ПВР в Дагестане все еще находятся более 500 человек
В связи с подтоплениями в Дагестане в 15 пунктах временного размещения находятся 522 человека, включая 165 детей. Об этом сообщает МЧС России.
Сейчас в Дагестане и Чечне все жилые дома и приусадебные участки освободились от воды, уточнили в ведомстве. В Дагестане восстанавливают энергоснабжение в одном населенном пункте, газоснабжение и холодное водоснабжение – в четырех.
Силы и средства МЧС России откачивают из помещений воду, дезинфицируют соцобъекты, жилые дома и их территории. Людям оказывается адресная помощь, указали в министерстве.
21 апреля президент России Владимир Путин потребовал помочь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом. По его словам, многие дома в регионе строились без необходимой документации и у их владельцев зачастую нет другого жилья.
9 апреля в Дагестане и Чечне был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков, вызванных аномальными осадками. Непогода началась 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. 30 марта в регионе выпало уже три месячные нормы осадков. По данным властей, в Дагестане жертвами наводнения стали шесть человек.
Глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что последствия дождевого паводка в Дагестане слишком масштабны, чтобы региональные власти могли справиться с ними самостоятельно.