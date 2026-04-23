Россияне собрали 900 млн рублей для пострадавших от наводнений в Дагестане
Более 400 000 человек направили деньги на помощь пострадавшим от наводнений в Дагестане с 29 марта в фонд «Надежда». Суммарно уже собрано более 900 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель благотворительного приложения Tooba.
По оценкам платформы, это крупнейший сбор такого типа в России. Пожертвования продолжают поступать. В Tooba подчеркнули, что приложение не удерживает комиссию, и все средства перечисляются напрямую в фонд «Надежда».
Фонд направит собранные деньги на помощь людям, которые нуждаются в предметах первой необходимости, временном размещении, восстановлении базовых бытовых условий и срочной помощи.
9 апреля в Дагестане и Чечне был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков, вызванных аномальными осадками. Непогода началась 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. 30 марта в регионе выпало уже три месячные нормы осадков.
По данным властей, в Дагестане жертвами наводнения стали шесть человек. В пунктах временного размещения находятся 522 человека, включая 165 детей.
21 апреля президент России Владимир Путин потребовал помочь жителям Дагестана в восстановлении жилья, даже если оно не было оформлено должным образом. По его словам, многие дома в регионе строились без необходимой документации и у их владельцев зачастую нет другого жилья.